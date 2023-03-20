Гонсалес: переломные моменты в игре с «Ростовом» сломили настрой «Химок»

Защитник подмосковных «Химок» Кристиан Гонсалес подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1). Он отметил, что влияние на результат оказали первые минуты встречи.

«Мы вышли очень мотивированными на игру. Но первые минуты оказались слишком тяжёлыми из-за удаления и пенальти.

Вышли спокойными на этот матч, но, повторюсь, были переломные моменты, которые сломили наш настрой. Надеюсь, что в следующих играх мы сможем реализовать наши возможности и показать результат», – сказал Гонсалес в интервью Metaratings.

По итогам матча «Ростов» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 20 матчей. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте. У подмосковной команды 13 очков.