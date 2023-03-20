«Реал» недоволен поведением полузащитника «Барселоны» Гави в «эль класико»

Представители мадридского «Реала» после проигранного «эль класико» с «Барселоной» (1:2) остались недовольны действиями одного из игроков каталонцев. Как сообщает издание The Athletic, «сливочные» обвиняют полузащитника Гави в неспортивном поведении.
Во время матча на поле возникало множество конфликтных ситуаций, и в некоторых из них одним из главных участников был Гави. Особенно «Реалу» не понравились стычки игрока каталонцев с Дани Себальосом, который появился на поле только на 76-й минуте.
По мнению мадридцев, жёсткость на поле — это одно, а отсутствие спортивного уважения — совсем другое, и именно в последнем обвиняют полузащитника «Барселоны».
«Барселона» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 26-й тур:
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