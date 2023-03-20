Петржела — о поражении «Зенита»: ничего страшного не произошло. Всё равно выиграют золото

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1).

«Ничего страшного для «Зенита» после поражения от ЦСКА не произошло. Это никак не повлияет на питерскую команду. «Зенит» всё равно в очередной раз выиграет золото. Не сможет помешать ни одна команда в РПЛ. О какой интриге можно говорить? «Спартак» проигрывает даже «Оренбургу», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Петржела тренировал «Зенит» в 2003–2006 годах. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Ростов» на семь очков.