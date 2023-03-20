Кокорин в старте «Ариса» на матч с АЕКом

Сегодня, 20 марта, в 18:00 «Арис» примет АЕК. Матч пройдёт в Лимасоле на «Альфамега Стэдиум». Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в число 11 стартовых футболистов.

Специально для зрителей из России и Беларуси матч прокомментирует Никита Ковальчук.

По традиции, трансляция будет доступна по ссылкам:

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Напомним, в прошлом матче «Арис» сыграл вничью с «Пафосом», а Александр Кокорин забил с пенальти.

«Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 54 очка после 27 матчей. Турнирную таблицу возглавляет АПОЭЛ — 60 очков.