Кокорин в старте «Ариса» на матч с АЕКом
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Сегодня, 20 марта, в 18:00 «Арис» примет АЕК. Матч пройдёт в Лимасоле на «Альфамега Стэдиум». Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в число 11 стартовых футболистов.
Специально для зрителей из России и Беларуси матч прокомментирует Никита Ковальчук.
По традиции, трансляция будет доступна по ссылкам:
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Напомним, в прошлом матче «Арис» сыграл вничью с «Пафосом», а Александр Кокорин забил с пенальти.
«Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 54 очка после 27 матчей. Турнирную таблицу возглавляет АПОЭЛ — 60 очков.
Новость по теме«Арис» сыграл вничью с «Пафосом». Кокорин забил с пенальти
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