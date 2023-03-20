В «Барселоне» рассказали о деталях травмы Рональда Араухо

Стали известны детали травмы центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо, которая была получена в матче с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура Ла Лиги (2:1). Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, уругвайский футболист получил повреждение приводящей мышцы левого бедра.
Точные сроки восстановления Араухо клуб не называет. Но, по мнению некоторых инсайдеров, на выздоровление у игрока может уйти две-три недели. Ожидается, что игрок сможет быть готов к очередному «эль класико», когда «Барселона» встретится с «Реалом» в рамках ответной полуфинальной игры Кубка Испании, которая пройдёт 5 апреля. Первый матч между командами завершился победой каталонцев — 1:0.
«Барселона» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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