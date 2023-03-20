Форвард «Манчестер Юнайтед» Рашфорд не поедет в расположение сборной Англии из-за травмы

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд не примет участия в матчах квалификации чемпионата Европы — 2024. Как сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед», форвард получил травму во время матча 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1), в результате чего он не присоединится к команде Гарета Саутгейта.
Рашфорд оформил 30 голов за клуб и сборную в этом сезоне, а его последний мяч был забит в ответной игре 1/8 Лиги Европы с «Бетисом» (1:0, 5:1 по сумме двух встреч). По итогам февраля англичанин был признан лучшим игроком как в стане «красных дьяволов», так и в Премьер-лиге.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место турнирной таблицы АПЛ, набрав 50 очков по итогам 26 встреч. В следующем туре подопечные Эрика тен Хага сыграют с «Ньюкаслом». Игра состоится 2 апреля.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
- 20 марта 2023
-
19:53
-
19:45
-
19:41
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:15
-
19:11
-
19:05
-
18:47
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:27
-
18:16
-
18:14
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:41
-
17:33
-
17:21
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
16:50
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:24
-
16:12
-
16:07
-
16:03