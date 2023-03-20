Форвард «Манчестер Юнайтед» Рашфорд не поедет в расположение сборной Англии из-за травмы

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд не примет участия в матчах квалификации чемпионата Европы — 2024. Как сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед», форвард получил травму во время матча 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1), в результате чего он не присоединится к команде Гарета Саутгейта.

Рашфорд оформил 30 голов за клуб и сборную в этом сезоне, а его последний мяч был забит в ответной игре 1/8 Лиги Европы с «Бетисом» (1:0, 5:1 по сумме двух встреч). По итогам февраля англичанин был признан лучшим игроком как в стане «красных дьяволов», так и в Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место турнирной таблицы АПЛ, набрав 50 очков по итогам 26 встреч. В следующем туре подопечные Эрика тен Хага сыграют с «Ньюкаслом». Игра состоится 2 апреля.

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