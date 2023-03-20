Переговоры арбитров матча «Интер» — «Ювентус» могут обнародовать

В Италии продолжают бурно обсуждать ключевой момент центрального матча 27-го тура чемпионата, в котором «Интер» на своём поле принимал «Ювентус». Гости выиграли со счётом 1:0, решающий мяч провёл Филип Костич, но в ходе результативной атаки партнёр Костича Адриен Рабьо подыграл себе не то рукой, не то грудью. Страсти между противоборствующими лагерями постфактум накалились до такой степени, что переговоры рефери и команды VAR (разбирательство эпизода длилось около четырёх минут) могут быть обнародованы, сообщает Sport Mediaset.
По информации издания, Джанлука Рокки, ответственный за назначение арбитров в Серии А, не считает решение, принятое судьёй в поле Даниэле Киффи и его помощником у монитора Паоло Маццолени, серьёзной ошибкой, но он был разочарован в целом качеством работы бригады на этой игре. Чтобы снизить накал страстей, Рокки рассматривает возможность публикации аудиозаписи разговора между Киффи и Маццолени.
Отметим, что кульминацией матча стало удаление двух игроков, по одному из каждой команды. «Ювентус», набрав три очка, сохранил за собой седьмое место в турнирной таблице, «Интер» опустился на третью строчку.
«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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