Мансилья: рад, что «Оренбург» продлил контракт с Личкой — благодаря ему мы так высоко

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Поговорили с тренером, отпраздновали победу над «Спартаком». Пока я в аренде, но хочу, чтобы «Оренбург» выкупил меня. Очень рад, что «Оренбург» продлил контракт с Личкой. Потому что Марцел хороший тренер и очень амбициозный. Благодаря ему «Оренбург» так высоко в чемпионате — всё из-за тренера», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 20-м туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» одержал победу над московским «Спартаком» (2:0), что позволило команде набрать 31 очко и подняться на седьмое место турнирной таблицы. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Крыльями Советов». Матч состоится 2 апреля.