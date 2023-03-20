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Игорь Дивеев: согласен с Чаловым по ситуации с Fan ID — домой по паспорту не ходят

Игорь Дивеев: согласен с Чаловым по ситуации с Fan ID — домой по паспорту не ходят
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал влияние введения Fan ID на посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги, а также согласился со словами своего одноклубника Фёдора Чалова касательно паспорта болельщика.

«Без Fan ID, конечно, было больше народу. Да и атмосфернее было. Но спасибо тем, кто сделал себе паспорт болельщика и всё равно пришёл на игру с «Зенитом». Хотя я согласен с Чаловым по ситуации с Fan ID — домой по паспорту не ходят», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом», который прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, посетили 9974 зрителя. Игра завершилась победой армейцев со счётом 1:0, единственный гол забил Фёдор Чалов.

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