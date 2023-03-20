Форвард «Зенита» Малком остаётся в поле зрения «ПСЖ»

«ПСЖ» проявлял интерес к нападающему «Зенита» Малкому прошлой зимой, и, хотя сторонам не удалось достичь договорённостей, контакты парижан с бразильцем не прерываются, сообщает Foot Mercato.

По информации издания, в январе Малком был готов присоединиться к «ПСЖ», который искал варианты для усиления атаки, однако французы не согласились на предложение «Зенита» арендовать бразильца с опцией обязательного выкупа летом за сумму в € 30–35 млн. Тем не менее парижский клуб продолжает вести переговоры с агентами форварда.

Малком не против сменить обстановку, чтобы получить возможность снова сыграть в еврокубках и заработать вызов в сборную Бразилии. «Зенит», в свою очередь, готов отпустить своего лучшего бомбардира, если получит выгодное финансовое предложение. Как и прошлой зимой, боссы питерского клуба ожидают получить не меньше € 30 млн.