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Форвард «Зенита» Малком остаётся в поле зрения «ПСЖ»

Форвард «Зенита» Малком остаётся в поле зрения «ПСЖ»
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«ПСЖ» проявлял интерес к нападающему «Зенита» Малкому прошлой зимой, и, хотя сторонам не удалось достичь договорённостей, контакты парижан с бразильцем не прерываются, сообщает Foot Mercato.

По информации издания, в январе Малком был готов присоединиться к «ПСЖ», который искал варианты для усиления атаки, однако французы не согласились на предложение «Зенита» арендовать бразильца с опцией обязательного выкупа летом за сумму в € 30–35 млн. Тем не менее парижский клуб продолжает вести переговоры с агентами форварда.

Малком не против сменить обстановку, чтобы получить возможность снова сыграть в еврокубках и заработать вызов в сборную Бразилии. «Зенит», в свою очередь, готов отпустить своего лучшего бомбардира, если получит выгодное финансовое предложение. Как и прошлой зимой, боссы питерского клуба ожидают получить не меньше € 30 млн.

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