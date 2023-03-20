Олег Корнаухов высказался о первой с 2018 года победе ЦСКА над «Зенитом»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал победу армейцев в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).
«ЦСКА сыграл так, как и ожидалось. Армейцы играли от первой до последней минуты — очень собранно и дисциплинированно. Правильно сыграны все те отрезки, которые они играли в других матчах. Правда, не всегда удавалось выдержать их целиком. А в этом матче всё получилось. Они могли чуть больше забивать, реализовывая моменты, которые были в первом тайме.
По поводу победы над «Зенитом» впервые почти за пять лет, рано или поздно все серии заканчиваются. ЦСКА провёл целостный хороший матч, в котором очень здорово выглядели. Получались те моменты, которые у них были и которые они тренировали как в атаке, так и в обороне», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 20 марта 2023
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