Полузащитник «Оренбурга» Оганесян: с Fan ID нужно смириться — таковы реалии

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о Fan ID, после введения которого снизилась посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.

«Хотелось бы, чтобы как можно больше фанатов приходили на игры и создавали всю эту футбольную атмосферу. С ними намного приятнее играть. Но таковы сейчас реалии — ввели Fan ID. С этим пока что нужно смириться. Что делать? Я думаю, что люди вышестоящие принимают решения. И они знаю, что делают», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 20-м туре РПЛ «Оренбург» одержал победу над московским «Спартаком» (2:0), что помогло команде Марцела Лички набрать 31 очко и подняться на седьмое место турнирной таблицы. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов», матч состоится 2 апреля.