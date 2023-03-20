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ЦСКА одержал 200 домашних побед в рамках РПЛ

ЦСКА одержал 200 домашних побед в рамках РПЛ
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Победа ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги порадовала болельщиков не только долгожданным триумфом над одним из принципиальных соперников. Как сообщает официальный сайт армейцев, теперь на счету клуба 200 домашних побед в рамках российского чемпионата, в котором москвичи выступают с 2002 года.

Единственный гол в матче забил форвард Фёдор Чалов. На 72-й минуте россиянин решился пробить из-за пределов штрафной, после чего мяч залетел в ворота впритирку со штангой. В последние минуты матча армейцы смогли сдержать натиски игроков «Зенита» и завоевать три очка.

ЦСКА занимает пятое место РПЛ, имея в активе 35 очков. В следующем туре команда Владимира Федотова встретится с «Факелом», матч пройдёт 2 апреля.

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