Бушманов назвал возможные причины проблем «Спартака» в обороне

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о большом количестве пропущенных мячей красно-белыми после возобновления матчей Российской Премьер-Лиги.

«Тенденция не очень хорошая. Баланс между нападением и защитой в «Спартаке» утерян. В первой части сезона в обороне играли лучше и меньше пропускали. В защите нужна сыгранность и стабильность состава. Такое ощущение, что в «Спартаке» пока этот стабильный состав не найден. Тренерский штаб ещё не определился с оптимальным сочетанием в обороне. От этого могут быть ошибки. Но обороняется вся команда, а сейчас явный крен в сторону атаки», — приводит слова Бушманова «КП Спорт».

В 20-м туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» со счётом 0:2. В результате этого по итогам выходных красно-белые опустились на третье место турнирной таблицы, уступив вторую строчку «Ростову».