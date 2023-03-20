Ринат Билялетдинов: отставка Гогниева из «Химок»? Мне ничего не известно об этом
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Член тренерского штаба подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Спартака Гогниева.
«Мне ничего не известно об этом. Последний раз я видел Гогниева на игре в Химках с «Ростовом». Сейчас у команды выходные, потом снова соберётся.
Обсуждали ли с Гогниевым турнирную ситуацию? Эта ситуация обсуждалась на всех сборах: турнирная таблица, подготовка команды. Как это не обсуждалось? Просто так собрались, посидели на лавочке, потрещали и разошлись?
Выражал ли инвестор Туфан Садыгов недовольство результатами в весенних матчах? Вы слишком много хотите знать. Обратитесь к нему. Он вам даст более полный ответ», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
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