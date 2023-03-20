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«Часто отвлекались на судейские вопросы». Бушманов — о форме «Спартака» после зимней паузы

«Часто отвлекались на судейские вопросы». Бушманов — о форме «Спартака» после зимней паузы
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов рассказал о причинах, по которым красно-белые не очень удачно начали сезон Российской Премьер-Лиги после зимней паузы. В трёх матчах команда Гильермо Абаскаля набрала только четыре очка из девяти возможных.

«Динамика для «Спартака» после рестарта сезона не очень хорошая. Начали неплохо, а потом всё пошло не в ту сторону. Повлияла шумиха вокруг борьбы за чемпионство, и на судейские вопросы часто отвлекались», — приводит слова Бушманова «КП Спорт».

По итогам 20 туров «Спартак» занимает третье место турнирной таблицы чемпионата, набрав 40 очков. Отставание от идущего на второй строчке «Ростова» составляет одно очко, а от лидирующего в РПЛ «Зенита» — восемь.

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