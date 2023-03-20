Агент Малкома — об интересе «ПСЖ» к форварду: со мной не связывались

Агент форварда «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал слухи о продолжении переговоров с «ПСЖ».

«Мне ничего не известно о том, что «ПСЖ» всё ещё хочет купить Малкома. Со мной не связывались», – цитирует агента Sport24.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» сохранил заинтересованность в Малкоме и якобы продолжал вести переговоры с агентом нападающего «Зенита». Прошлой зимой клубы не смогли договориться об условиях трансфера, поскольку парижане планировали отложить окончательное решение о выкупе прав до лета, тогда как руководство «Зенита» настаивало на включении в договор об аренде опции обязательного выкупа.

Сообщалось, что петербургский клуб не против продать бразильского форварда, если поступит подходящее предложение, и планирует выручить за Малкома не меньше € 30 млн.