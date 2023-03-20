ЦСКА извинился за очереди перед матчем с «Зенитом» из-за сбоя считывателей Fan ID

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо извинился перед болельщиками от лица клуба за неудобства во время матча 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).
«Безусловно и к счастью, вчерашняя долгожданная победа своими эмоциями затмила любые другие события. Однако мы не можем и не будем игнорировать проблемы, которые случились вчера у многих наших болельщиков при входе на стадион. К сожалению, из-за сбоя новой системы на одном из входов образовались очереди. Матч уже шёл, а многие ещё не прошли на свои места.
Сотрудники стадиона и стюарды пытались исправить неполадки, насколько это было возможно. Просили болельщиков заранее готовить все необходимые данные на телефоне. И в этой достаточно нервной обстановке были допущены неприемлемые и недопустимые моменты. Так, на одном разошедшемся видео был зафиксирован стюард, потянувший молодого человека (промоперсонал) на себя и нахамивший ему.
Мы хотим извиниться перед всеми болельщиками и зрителями, кому вчера были доставлены неудобства. Эмоции людей в очередях абсолютно обоснованны и понятны.
В клубе обязательно будет проведена работа над ошибками, которые произошли накануне при проходе болельщиков на стадион. Спасибо каждому болельщику, кто вчера своей поддержкой помог команде победить», – приводит слова Брейдо Sports.ru.
- 20 марта 2023
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