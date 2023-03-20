С «Уигана» сняли три очка за невыплату зарплат игрокам в марте

«Уиган», сражающийся за сохранение прописки в Чемпионшипе, оштрафован на три очка за то, что не заплатил игрокам в марте. Наказание вынесено с немедленным вступлением в силу, в результате чего у «латикс» осталось 31 очко.

«Клуб ранее был обвинён и подвергнут санкциям за несоблюдение условий стандартных контрактов, действовавших между клубом и игроками, в июне 2022-го, июле 2022-го и октябре 2022 года. Последнее нарушение клубом своих обязательств означает, что условия соглашения, которое клуб подписал с руководством лиги в январе 2023 года, были нарушены, и применение отложенных спортивных санкций было автоматически инициировано», – сообщает официальный сайт лиги.

После вступления в силу нового штрафа отставание «Уигана», замыкающего турнирную таблицу Чемпионшипа, от спасительного 21-го места составило восемь очков. Из АПЛ клуб вылетел в сезоне-2021/2022, а первый и единственный значимый трофей «латикс» выиграли в 2013 году, в финале Кубка Англии обыграв «Манчестер Сити» (1:0).

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