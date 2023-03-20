Тарханов: ЦСКА заслуженно победил «Зенит». Могли решить все вопросы ещё в первые 45 минут

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Первый тайм ЦСКА отыграл очень хорошо — могли решить все вопросы ещё в первые 45 минут. В концовке матча «Зенит» выглядел лучше: были моменты, которые можно было реализовывать. Но армейцы всё-таки забили свой гол и дотерпели. ЦСКА заслуженно победил», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

По итогам тура ЦСКА набрал 35 очков и закрепился на пятом месте турнирной таблицы. «Зенит» остался лидером российского чемпионата с 48 очками, отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков. В следующем туре армейцы сыграют с «Факелом» (2 апреля), а сине-бело-голубые с «Уралом» (1 апреля).