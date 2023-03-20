Воробьёв: Сычевой заслуженно получал игровое время в «Оренбурге» — наколотил много мячей

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос, были ли у него мысли покинуть команду, а также выразил мнение, что покинувший клуб во время зимнего трансферного окна Владимир Писарский (Сычевой) заслуженно получал игровое время в команде.
«Не было мыслей уйти из «Оренбурга». В первой части чемпионата у меня было две травмы… Сычевой заслуженно получал игровое время, так как воспользовался шансом — наколотил много мячей. В этот момент у меня были мысли как можно быстрее восстановиться и принести пользу команде», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В первой половине сезона-2022/2023 Писарский забил за «Оренбург» 14 голов в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и три мяча в четырёх встречах Фонбет Кубка России. В данный момент футболист выступает за самарские «Крылья Советов».
- 20 марта 2023
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