Бускетс примет решение о своём будущем в ближайшее время

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс воспользуется международным перерывом, чтобы изучить предложение клуба о продлении контракта и принять окончательное решение. Хавбеку предлагают соглашение по схеме «1+1» с автоматическим продлением договора на один сезон, если Серхио проведёт определённое количество матчей, сообщает Mundo Deportivo.
Недавно Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании, так что теперь у него есть свободные две недели, чтобы обдумать будущее. Как сообщает испанское издание, дополнительным стимулом для игрока остаться в столице Каталонии является нежелание менять привычную обстановку.
В то же время Бускетс был бы не против попробовать свои силы в других чемпионатах. В частности, его привлекает потенциальная возможность играть в МЛС за «Интер Майами» с Лионелем Месси, если аргентинец решится на переезд из Парижа. Полузащитник якобы даже предварительно договорился об условиях своего контракта. С другой стороны, в Саудовской Аравии хорошее предложение (€ 36 млн «чистыми» за два сезона) готовит хавбеку «Барсы» «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
«Барселона» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 26-й тур:
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