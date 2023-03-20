Игорь Акинфеев провёл 240-й «сухой» матч в рамках РПЛ

Для капитана и голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0) стал памятным. Как сообщает официальный сайт армейцев, футболист провёл 240-й «сухой» матч в рамках российского чемпионата.

В текущем сезоне Акинфеев принял участие во всех 20 турах чемпионата, в которых пропустил 20 мячей, а также отстоял семь игр на «ноль», включая встречу с «Зенитом». В рамках Фонбет Кубка России у Акинфеева на счету три матча, в которых он пропустил только один мяч.

ЦСКА занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 35 очков. Отставание армейцев от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков. В следующем туре команда Владимира Федотова встретится с «Факелом». Матч пройдёт 2 апреля.