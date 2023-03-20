Валерий Непомнящий: не «Зенит» играл плохо, а ЦСКА не дал питерцам показывать свой футбол

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (1:0).

«ЦСКА очень приятно удивил, особенно в первом тайме. Было несколько составляющих хорошей игры. Во-первых, москвичи очень быстро вошли в игру и своим давлением не позволяли «Зениту» разыгрывать мяч. Во-вторых, в переходных фазах армейцы играли очень сбалансированно — очень быстро двигали мяч, а питерцы не успевали перестроиться. В-третьих, психологически ЦСКА был сильнее: первый опасный момент «Зенит» создал на 35-й минуте, когда великолепно сыграл Акинфеев, тем самым ещё больше зарядив уверенностью партнёров.

В моменте с голом удача была на стороне ЦСКА. Но москвичи на эту удачу заработали — просто так она не приходит. «Зенит» пытался наладить свою игру, но армейцы перешли на игру по счёту и умело лишили соперника своих козырей. Хочу подчеркнуть: это не «Зенит» плохо играл, а ЦСКА не дал питерцам показывать свой футбол.

Мне понравилось определение состава на игру. Теперь Федотов понимает, кто сегодня реально готов играть в старте. Если говорить о легионерах, то мне кажется, что Карраскаль — игрок глубокого запаса, а Медина — наоборот. Да, у него очень получается в завершающей стадии, но он оказывается в нужное время в нужном месте — и это показывает понимание того, что без движения и без самоотдачи места в составе у него не будет. Сейчас у ЦСКА образовывается качественный и оптимальный стартовый состав», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.