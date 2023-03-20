Александр Гришин: «Зенит» всё равно никто не догонит. Они уже чемпионы

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением, может ли поражение «Зенита» от армейцев (0:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги повлиять на чемпионскую гонку.

«ЦСКА приятно удивил, потому что «Зенит» — лидер нашего чемпионата. И я сам был на стадионе, но огорчило, что не было активных болельщиков. Такой матч должен собирать полные трибуны. А игра — неплохая. Армейцы забили с рикошетом, а потом здорово сыграли в обороне. И, наверное, заслуженно победили. Но надо говорить, что и в ЦСКА, и в «Зените» работают классные тренеры — Владимир Федотов и Сергей Семак. Игра выстроена что у одной, что у другой команды.

Но «Зенит» всё равно никто не догонит. Они уже чемпионы. Здесь всё справедливо. А ЦСКА включился в борьбу за место в тройке, а при хорошем раскладе может занять второе место. Поэтому победа порадовала», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.