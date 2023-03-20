Шекспир на дерби, Обамеянг на «класико». ХиТ#139

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:10 — Привет, синяки!

00:59 — Странный гол в матче «Интер» — «Ювентус»

19:01 — Баннер «Лацио», удаления «Ромы» и притеснения Моуринью

33:13 — Уход Виейра и шансы «Арсенала» в АПЛ

46:44 — У «Челси» +1

01:01:56 — «Класико»: автогол «Реала», дерзость Гави и сомнения Анчелотти

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Гриша отслеживает всё самое сочное в своём телеграм-канале.

Кирилл разбирает, как судьи затягивают игру, на конкретном примере из матча «Атлетико».

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