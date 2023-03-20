Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шекспир на дерби, Обамеянг на «класико». ХиТ#139

Шекспир на дерби, Обамеянг на «класико». ХиТ#139
Комментарии

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и тайм-коды:

00:10 — Привет, синяки!
00:59 — Странный гол в матче «Интер» — «Ювентус»
19:01 — Баннер «Лацио», удаления «Ромы» и притеснения Моуринью
33:13 — Уход Виейра и шансы «Арсенала» в АПЛ
46:44 — У «Челси» +1
01:01:56 — «Класико»: автогол «Реала», дерзость Гави и сомнения Анчелотти

Подписывайтесь на телеграм-каналы «Okko Спорт» и «Чемпионат».

Гриша отслеживает всё самое сочное в своём телеграм-канале.

Кирилл разбирает, как судьи затягивают игру, на конкретном примере из матча «Атлетико».

Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:

в iTunes
в Google Podcasts
в «Звук»
в приложениях Android
в «Яндекс.Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023