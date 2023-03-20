Каманцев сообщил, что в будущем арбитры смогут комментировать спорные моменты после матчей

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев не исключил, что в будущем российские судьи получат возможность объяснять свои ключевые решения сразу после окончания матчей.

«Мы изучали подобные практики… Общались с другими лигами, в том числе с австралийской, нидерландской. Там подход в том, что это возможно с определёнными судьями в определённых моментах с разрешения департамента и только для основного вещателя. К такому формату мы тоже подойдём через какое‑то время. Просто эти опыты с медиаактивностью не для весны. Не хотелось бы вгонять судей в дополнительный стресс, чтобы они не принимали из‑за этого потенциально неправильные решения. Пока руководство будет брать этот удар на себя», – отметил Каманцев в эфире канала «Матч Премьер».

Ранее руководство Российской Премьер-Лиги предлагало РФС разрешить судьям комментировать свои действия сразу после финального свистка, но там эта идея не встретила поддержки. Предполагается, что подобный подход позволит уменьшить количество скандалов, связанных с судейскими ошибками.