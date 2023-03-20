Булыкин — о «Зените»: для меня даже 9 очков — не та разница, с которой можно расслабиться

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о спаде игровой формы «Зенита» после возобновления сезона.

«Думаю, что вторая подряд неудача «Зенита» всех удивляет. По-моему, тут сыграли роль и некоторый спад команды, и стечение обстоятельств. Никто не назовёт какую-то одну конкретную причину. Могла сказаться чья-то травма, невезение, расслабленность. На результат влияют много факторов.

С одной стороны, «Зенит» может себе позволить некоторую расслабленность в РПЛ. Поскольку питерцы, вероятно, считают, что обыграют ближайших конкурентов в очных встречах. Они и станут моментом истины. Я в таких случаях вспоминаю, как во времена моих выступлений за «Локомотив» мы лидировали с отрывом в девять очков. Но потом этот гандикап быстро испарился, и пришлось играть «золотой» матч с «Зенитом». Так что для меня даже девять очков – это не та разница, с которой можно расслабиться.

Вот у «Наполи» в Серии А отрыв комфортный, и его футболисты могли бы расслабиться. Но они себе никогда такого не позволят. Там игроки будут выкладываться по максимуму до конца сезона даже на тренировках», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.