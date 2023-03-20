Валерий Карпин рассказал о самом глупом вопросе от журналистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о самом глупом вопросе, который ему задавали журналисты.
«Наверное самый глупый вопрос был таким: «Валерий Георгиевич, вот вы тренер сборной России; а вы хотели бы, чтобы сборную России вернули в официальные соревнования?» Нормальный вопрос? Вопросов, которые непонятно о чём задаются, сотни. Почему такая подготовка у журналистов? Честно говоря, не знаю и не задумываюсь. Мне хватает вопросов, почему такая подготовка у российских футболистов. Это для меня более важный вопрос, чем подготовка журналистов», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».
Сборная России была отстранена от официальных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. На мартовских сборах россияне сыграют с Ираном и Ираком.
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