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Валерий Карпин рассказал о самом глупом вопросе от журналистов

Валерий Карпин рассказал о самом глупом вопросе от журналистов
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о самом глупом вопросе, который ему задавали журналисты.

«Наверное самый глупый вопрос был таким: «Валерий Георгиевич, вот вы тренер сборной России; а вы хотели бы, чтобы сборную России вернули в официальные соревнования?» Нормальный вопрос? Вопросов, которые непонятно о чём задаются, сотни. Почему такая подготовка у журналистов? Честно говоря, не знаю и не задумываюсь. Мне хватает вопросов, почему такая подготовка у российских футболистов. Это для меня более важный вопрос, чем подготовка журналистов», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Фабрика Футбола».

Сборная России была отстранена от официальных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. На мартовских сборах россияне сыграют с Ираном и Ираком.

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