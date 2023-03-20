VAR «убил» интригу в текущем сезоне чемпионата Испании — СМИ

После победы в матче с «Реалом» в прошлое воскресенье (2:1) «Барселона» увеличила отрыв от мадридского клуба, идущего вторым, до 12 очков и сделала ещё один большой шаг к титулу. Тем не менее столь ощутимого преимущества у лидера Ла Лиги могло не быть, если бы не VAR, отмечает Mundo Deportivo.

Проанализировав все матчи текущего розыгрыша, испанские журналисты пришли к выводу, что если бы решения арбитров не подвергались проверке при помощи повторов, то после 26 туров «Реал» не отставал бы от сине-гранатовых на 12 очков, а занимал бы первое место, и оба гранда имели бы поровну очков.

К примеру, в ходе последнего «эль класико» арбитр VAR Сесар Сото Градо аннулировал гол Марко Асенсио, тогда как судья в поле Рикардо Бенгоэчеа посчитал взятие ворот состоявшимся. С учётом гола Франка Кессье, забитого позже, встреча могла бы закончиться со счётом 2:2, и в турнирной таблице сохранилось бы такое же равенство: обе команды имели бы по 61 очку без VAR вместо пропасти 68 против 56, которую мы наблюдаем в настоящий момент.

В воскресенье у «Барсы» была третья игра с результативным вмешательством VAR (после «Валенсии» в 12-м туре и «Атлетика» в 25-м), без которого команда Хави Эрнандеса лишилась бы семи очков. В свою очередь, «Реал» повторы лишили пяти очков в двух играх с «Жироной» (12-й тур) и «Бетисом» (24-й тур).

Отменённый гол Асенсио и в целом ситуация с судейством в чемпионате стали одной из главных тем очередного видео, вышедшего на клубном канале «Реала».

«VAR Клоса Гомеса приговорил мадридский «Реал»… Ошибок так много, что уже трудно во что-либо верить. В этом нет ничего нового, это закономерность. «Реал» Мадрид – команда, у которой отменили больше всего голов с момента введения VAR в Ла Лиге», – заявляют авторы видео.

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«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом»:

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