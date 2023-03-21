«Тоттенхэм» планирует уволить Конте на этой неделе
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Руководство «Тоттенхэма» планирует уволить главного тренера Антонио Конте в ближайшее время. Об этом сообщает The Telegraph.
После матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», в котором «Тоттенхэм» сыграл вничью (3:3), ведя в счёте (3:1), Конте дал гневное интервью, в котором обвинил игроков в эгоизме, а также отметил, что в клубе «20 лет один владелец, при котором не брали трофеи». После интервью Антонио пообщался с владельцем клуба Дэниелом Леви, сказав, что критика была направлена на команду, а не на руководство. Тем не менее вариант, при котором Леви расстанется со специалистом на этой неделе, является более вероятным.
В случае ухода Конте временно исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Райан Мэйсон.
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