Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» планирует уволить Конте на этой неделе

«Тоттенхэм» планирует уволить Конте на этой неделе
Комментарии

Руководство «Тоттенхэма» планирует уволить главного тренера Антонио Конте в ближайшее время. Об этом сообщает The Telegraph.

После матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», в котором «Тоттенхэм» сыграл вничью (3:3), ведя в счёте (3:1), Конте дал гневное интервью, в котором обвинил игроков в эгоизме, а также отметил, что в клубе «20 лет один владелец, при котором не брали трофеи». После интервью Антонио пообщался с владельцем клуба Дэниелом Леви, сказав, что критика была направлена на команду, а не на руководство. Тем не менее вариант, при котором Леви расстанется со специалистом на этой неделе, является более вероятным.

В случае ухода Конте временно исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Райан Мэйсон.

Новость по теме
Некоторые игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул клуб немедленно — The Guardian
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023