«Челси» нашёл потенциальную замену на случай ухода Мэйсона Маунта

Лондонский «Челси» определился с возможной трансферной целью в случае ухода полузащитника Мэйсона Маунта. Как сообщает ESPN, синие могут подписать хавбека «Фулхэма» Андреаса Перейру, который летом 2022 года покинул стан «Манчестер Юнайтед».

В данный момент переговоры руководства «Челси» с Маунтом о новом контракте зашли в тупик. Так как действующее соглашение воспитанника лондонцев истекает летом 2024 года, клуб задумывается о его продаже, чтобы не повторить судьбу ухода свободными агентами Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, пополнивших «Реал» и «Барселону» соответственно. К Маунту уже проявляют интерес «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

И хотя Перейра счастлив выступать за «дачников», он может быть не против продолжить карьеру в крупном клубе. Однако «Челси» предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны других европейский грандов: кроме синих, на 27-летнего футболиста также претендуют «ПСЖ» и «Атлетико».

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