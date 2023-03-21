Форварду «Фулхэма» Митровичу грозит длительная дисквалификация

Нападающего «Фулхэма» Александра Митровича могут надолго отстранить от футбола после инцидента, случившегося во время матча на Кубок Англии с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
Митрович вывел «Фулхэм» вперёд в матче 1/4 финала Кубка, который проходил на «Олд Траффорд» и завершился поражением гостей со счётом 1:3, но затем игрок был удалён с поля после попытки схватить рефери Криса Кавану за руку. Виллиан и главный тренер «коттеджеров» Марку Силва также получили красные карточки, но именно поведение Митровича стало предметом особого внимания Футбольной ассоциации (ФА).
ФА заявила, что стандартного наказания, которое автоматически применено к Митровичу после удаления с поля за недисциплинированное поведение по отношению к арбитру встречи, явно недостаточно. Меру наказания игрока изберут на ближайшем заседании КДК.
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