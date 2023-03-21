Белявский уволен с поста главного тренера «Алании»
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60-летний белорусский специалист Владимир Белявский покинул пост главного тренера владикавказской «Алании».
«ФК «Алания» благодарит Владимира Ивановича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – сообщает официальный сайт клуба.
Белявский номинально занимал должность главного тренера с июня 2022 года, помогая Зауру Тедееву. Сам Тедеев, носивший приставку и. о., покинул клуб 17 марта.
«Алания» после 23 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, отставание от лидера составляет восемь очков. В весенней части турнира «Алания» дважды поделила очки, сыграв вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и «Кубанью» (1:1), прежде чем в последнем туре на выезде уступила «Волге» (1:2).
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