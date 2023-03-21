AS: «Реал» намерен приобрести форварда из-за спада Бензема. Влахович — один из кандидатов

«Реал» может подписать форварда летом из-за неудачного сезона нападающего команды Карима Бензема.

Как сообщает AS, в «Реале» обеспокоены формой 35-летнего форварда в этом сезоне. На фоне этого клуб рассматривает возможность приобретения нападающего на следующий сезон. Одним из кандидатов называют Душана Влаховича из «Ювентуса».

В 2024 году «сливочные» хотят приобрести Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. У форварда «Манчестер Сити» с лета 2024-го начнёт действовать сумма отступных в размере € 180 млн. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года, но последний год является опциональным, и француз может покинуть парижский клуб, если захочет.

Мадридский клуб уступил «Барселоне» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.

«Барселона» вырвала победу в матче с «Реалом»: