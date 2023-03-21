Министр спорта Саудовской Аравии рассказал, какой эффект оказал переезд Роналду в страну

Министр спорта Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Турки ас-Сауд рассказал, какой эффект оказал переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Я приведу вам пример: только с приходом Роналду 137 каналов по всему миру начали транслировать саудовскую лигу. Мы хотели этого с самого начала, но они говорили, что им это неинтересно. Но с тех пор, как пришёл один игрок, трансляции идут по всему миру.

У спортсменов есть возможность приехать в новое место и способствовать развитию спорта, и с приходом Роналду мы увидели, как привлекательность лиги распространилась по всему миру», – приводит слова ас-Сауда The Athletic.

Роналду начинал нынешний сезон в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством и перешёл в «Аль-Наср».

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