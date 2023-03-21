Павлюченко оценил работу Галактионова и Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о «Локомотиве» во второй части сезона РПЛ. В частности, Павлюченко оценил работу главного тренера Михаила Галактионов и форварда Артёма Дзюбы.

«Хорошо, что «Локомотив» покинул зону вылета. Была странно видеть их там. Как оценю работу Галактионова? Пока в чемпионате одни победы, оценка тут очевидна — всё хорошо. Надо продолжать в том же духе и не сбавлять обороты. Мастерство у этой команды есть. Дзюба? Он стал важным игроком для «Локомотива», команда преобразилась. Пусть забивает и дальше», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 22 очка. После возобновления сезона «железнодорожники» выиграли все три матча в чемпионате России.