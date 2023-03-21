Резиуан Мирзов — о посещаемости «Химок»: ничего себе! Так много зрителей!

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал посещаемость стадиона подмосковной команды. Также 29-летний хавбек высказался про личные перспективы в сборной России.

«Чуть меньше тысячи зрителей пришло на матч «Химки» — «Ростов». Ничего себе! Так много! (улыбается). Какое может быть отношение к Fan ID, когда выходишь на матч, а играем будто товарищескую игру.

Не все игроки высказывают жесткую позицию по этому поводу? Хорошо, если я выскажусь так, это ничего же не изменит. Не так ли? Или вы, если так скажете, это что-то поменяет? Думаю, нет. Эти решения принимаются на высшем уровне.

Я бы с удовольствием поехал бы сейчас в сборную. Как можно не соглашаться? Верю, что еще сыграю за сборную и сделаю для этого всё», — приводит слова Мирзова «РБ Спорт».

Матч «Химки» — «Ростов» (0:1), как сообщает сайт РПЛ, посетило 696 зрителей.