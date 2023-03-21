«Барселона» планирует продлить контракт с Хави

«Барселона» рассматривает возможность продления контракта с главным тренером клуба Хави, сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб хочет предложить Хави продлить контракт минимум ещё на гол. Этот вопрос руководство клуба обсудить со специалистом в июне.

Однако, сложны вопросом в продления контракта с Хави является зарплата тренера. Сейчас у Хави очень низкая зарплата. Из-за финансового фэйр-плей каталонский клуб не смог ему платить больше. Эти проблемы до сих пор не решены.

Хави возглавляет «Барселона» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024.

После 26 туров чемпионата Испании «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 68 очков. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 12 очков.

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