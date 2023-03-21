«Астон Вилла» хочет подписать Лукаку и планирует строить новый проект вокруг игрока

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Астон Вилле".
Как сообщает Fichajes, руководство «Астон Виллы» видит в нападающем лидера команды и планирует строить новый проект вокруг игрока.
Бельгиец выступает за «Интер» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Футболист принадлежит лондонскому «Челси».
В текущем сезоне 29-летний бельгиец сыграл за «Интер» 19 матчей, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в € 55 млн.
«Интер» по итогам матча с «Ювентусом» (0:1) уступил второе место турнирной таблицы «Лацио» (52), сейчас у команды Симоне Индзаги 50 очков. Лидером соревнований является «Наполи», набравший 71 очко.
Толпа болельщиков «Интера» пытается пройти на стадион в Порту:
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