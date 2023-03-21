Исполнительный директор «Брайтона» рассказал, почему клуб не продал Кайседо в «Арсенал»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер объяснил, почему клуб не продал полузащитника Мойзеса Кайседо в «Арсенал».
«£ 70 млн от «Арсенала»? Этого было достаточно, если бы они хотели только половину игрока. Кроме шуток, мы не разглашаем точные суммы. Нас забавляет, когда мы видим разные суммы в СМИ, потому что они исходят не от нас», — сказал Барбер в интервью YouTube-каналу The Beautiful Game Podcast.
21-летний эквадорец выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В текущем сезоне на его счету 24 матча в АПЛ, один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 55 млн.
Ранее «Брайтон» вышел в полуфинал Кубка Англии. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:
- 21 марта 2023
-
04:52
-
04:36
-
04:29
-
04:21
-
04:20
-
04:03
-
03:59
-
03:53
-
03:45
-
03:26
-
03:00
-
02:59
-
02:54
-
02:44
-
02:40
-
02:23
-
02:18
-
02:07
-
01:55
-
01:19
-
00:58
-
00:44
-
00:44
-
00:40
-
00:38
-
00:20
-
00:19
-
00:01
- 20 марта 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:34
-
23:24
-
23:12
-
23:06
-
22:59