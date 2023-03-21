Исполнительный директор «Брайтона» рассказал, почему клуб не продал Кайседо в «Арсенал»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер объяснил, почему клуб не продал полузащитника Мойзеса Кайседо в «Арсенал».

«£ 70 млн от «Арсенала»? Этого было достаточно, если бы они хотели только половину игрока. Кроме шуток, мы не разглашаем точные суммы. Нас забавляет, когда мы видим разные суммы в СМИ, потому что они исходят не от нас», — сказал Барбер в интервью YouTube-каналу The Beautiful Game Podcast.

21-летний эквадорец выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В текущем сезоне на его счету 24 матча в АПЛ, один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 55 млн.

Ранее «Брайтон» вышел в полуфинал Кубка Англии. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка.

Новость по теме Полузащитник «Брайтона» Мак Аллистер может перейти в другой клуб летом

Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»: