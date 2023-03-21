Камоцци: «Зенит» для меня остаётся сильнейшей командой наравне со «Спартаком»
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение «Зенита» в матче 20-го тура чемпионата России с ЦСКА. Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой армейцев со счётом 1:0.
«Зенит» для меня остаётся сильнейшей командой наравне со «Спартаком». Не знаю, было ли поражение петербуржцев от ЦСКА по вине легионеров. Может быть, то же самое было и со «Спартаком» в прошедшем туре. Но в РПЛ до сих пор может произойти всё, что угодно», — приводит слова Камоцци Metaratings.
После 20 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. «Спартак», в свою очередь, занимает третье место, набрав 40 очков.
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