Камоцци: «Зенит» для меня остаётся сильнейшей командой наравне со «Спартаком»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал поражение «Зенита» в матче 20-го тура чемпионата России с ЦСКА. Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой армейцев со счётом 1:0.

«Зенит» для меня остаётся сильнейшей командой наравне со «Спартаком». Не знаю, было ли поражение петербуржцев от ЦСКА по вине легионеров. Может быть, то же самое было и со «Спартаком» в прошедшем туре. Но в РПЛ до сих пор может произойти всё, что угодно», — приводит слова Камоцци Metaratings.

После 20 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 48 очков. «Спартак», в свою очередь, занимает третье место, набрав 40 очков.