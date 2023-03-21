Медина: не могу поверить, что Чалов не получил вызов в сборную, он заслужил там быть

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился впечатлениями от победы команды в матче 20-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0), а также отреагировал на невызов нападающего москвичей Фёдора Чалова в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

«ЦСКА не обыгрывал «Зенит» с 2018 года — это удивительно. Перед игрой мы все думали об этом. Самое важное, что нам удалось выиграть, мы счастливы, и, считаю, что мы заслужили эту победу своей игрой. Что касается меня, то я чувствую себе хорошо, продолжаю работать. Сейчас все поедут в сборную. Будет возможность насладиться моментом пребывания в национальной команде, встречей с семьёй и с фанатами.

То, что «Зенит» проиграл — хорошая новость для нас и для всех, кто борется за первую строчку в чемпионате. Так что пусть «Зенит» проигрывает всегда (смеётся). Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов сборную. Почему он не в составе, это в вопрос к главному тренеру, но он точно заслужил», — приводит слова Медины Metaratings.

Сборная России проводит сбор в Новогорске с 19 по 28 марта. 23 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26-го проведёт товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге.

ЦСКА после 20 туров набрал 35 очков и уступает лидирующему в РПЛ «Зениту» 13 баллов.