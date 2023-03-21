Ледяхов: Абаскаль в России ещё ничего не показал, какая Италия? Какая Испания?

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов высказался о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале. Также Ледяхов не верит, что Абаскалем интересуются итальянские клубы.

«Давайте не будем вешать ярлыки и говорить по топ-уровень, потому что Абаскаль ещё ничего не выиграл. Да, он очень неплохо идет в чемпионате со «Спартаком», но говорить, что он топ-тренер пока не приходится. Команда выглядит неплохо, и в Оренбурге просто был не день «Спартака», такое случается, после удачных серий бывают провалы. Верю ли я, что пять итальянских клубов включили Абаскаля в свои списки? Нет, это всё агентские игры. Просто немножко повышают ставки. Какая Италия? Какая Испания? Он нигде не работал. Он и в России еще ничего не показал по большому счету. Надо быть объективным и немножко разбираться в футболе. Думаю, преждевременно говорить о его выдающихся способностях», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.