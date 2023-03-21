Юрий Сёмин: Пиняеву ещё далеко до статуса звезды РПЛ, но игрок он талантливый и взрывной

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от игры вингера московского клуба Сергея Пиняева.

«Пиняев неплохо выступает за «Локомотив», разгоняет атаки свой скоростью. Взрывной игрок с очень быстрыми ногами. Конечно, талант в нём большой, но надо правильно им распорядиться. Можно ли назвать его звездой РПЛ? До звезды ещё далеко. Надо работать и доказывать каждый день всё на тренировках», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

18-летний Пиняев начал сезон в составе «Крыльев Советов», а в зимнее трансферное окно пополнил состав московской команды. За новый клуб молодой нападающий в шести встречах отличился один раз. Соглашение между сторонами подписано до декабря 2026 года (данные Transfermarkt).