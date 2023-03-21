Серхи Роберто: с распростёртыми объятиями примем Месси

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто высказался о возможном возвращении в каталонский клуб аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси.
«С распростёртыми объятиями примем его. Кто не будет готов к возвращению Месси? Но мы не хотим много говорить об этом, потому что решение должен принимать президент клуба, тренер или кто-то другой. Но что касается игроков, то мы ждём его уже сейчас», — приводит слова Роберто Mundo Deportivo.
Напомним, контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что аргентинец хочет вернуться в «Барселону». Данный вариант является приоритетным для нападающего, а каталонский клуб собирается сделать всё возможное, чтобы подписать с футболистом контракт.
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