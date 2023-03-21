Семшов ответил на вопрос, виноваты ли легионеры в последних поражениях «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов высказался о поражениях сине-бело-голубых в последних играх. «Зенит» потерпел поражение в игре 20-го тура Российской Премьер-Лиги от ЦСКА (0:1) и вылетел из Кубка России после серии пенальти в противостоянии с московским «Динамо».
«Не знаю, виноваты ли легионеры в последних поражениях «Зенита». Чтобы об этом говорить, надо находиться внутри команды и наблюдать за тренировочным процессом. Но, учитывая, что у петербуржцев сильные и высококвалифицированные легионеры, то вряд ли у них есть какая-то расхлябанность. Их покупали, чтобы они делали погоду на футбольном поле, а не для того, чтобы они играли спустя рукава, поэтому мне слабо верится в это. Просто против них кто-то хочет сыграть ещё сильнее и прыгают выше своей головы.
Поговорят ли петербуржцы после серий из поражений между собой? Тренеру всегда есть, что сказать — после победы и поражения, на то он и тренер. Сейчас будет перерыв на сборную, и футболисты отдохнут друг от друга в плане тренировочного процесса. Сейчас, наверняка, выходные будут у игроков. Потом те, кто в сборной, будут сконцентрированы на матчах, а кто в клубе — будут работать. Думаю, что эта смена обстановки немного встряхнёт «Зенит». Семак и его тренерский штаб успокоят своих футболистов. Но в петербургской команде футболисты сами могут регулировать отношения и настрой внутри коллектива. Они понимают, что никто не доволен этими поражениями, особенно руководство. Но никакой катастрофы нет, это футбол», – приводит слова Семшова Metaratings.
- 21 марта 2023
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