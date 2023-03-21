Агент Павара рассказал о будущем защитника в «Баварии»

Футбольный агент Джозеф Моэн, представляющий интересы защитника «Баварии» Бенжамена Павара, рассказал о будущем француза в мюнхенском клубе.
«Многое изменилось с тех пор, как Нагельсман перевёл его с позиции правого защитника на родную для него позицию центрального защитника. Павар обрёл спокойствие и счастье.
Новый контракт с «Баварией»? В футболе может случиться всё что угодно, как я всегда говорю, никогда не знаешь, что случится. Но теперь ясно, что Бенжамен играет на той позиции, где ему самое место, и для него всё тоже меняется.
Я могу сказать, что после двух важных матчей в Лиге чемпионов мы встретимся и поговорим об этом, но отношения с Нагельсманом отличные. Сам Бенжамен подтвердил это», — приводит слова Моэна Tuttomercatoweb.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
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