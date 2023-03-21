К Соболеву и Баринову приехали допинг-офицеры. Они разбудили футболистов в 5 утра

В расположение сборной России в Новогорске приехали допинг-офицеры. Их визит связан с намерением взять пробы у нескольких игроков сборной России, среди которых нападающий Александр Соболев, полузащитник Дмитрий Баринов и вратарь Сергей Песьяков.
О приезде допинг-офицеров рассказал непосредственно Александр Соболев. По его словам, футболистов разбудили в 5 утра, чтобы взять пробы.
«Правда ли, что ко мне приезжал допинг‑офицер? Действительно, так и есть. Поднял всех в пять утра: меня, Баринова и Серёгу Песьякова. Ну ничего, так бывает.
Было ли желание ответить, что хочется спать? Было. Но нам не приходится выбирать. Это нормальная процедура. И после игр в клубе бывают допинг‑проверки, и в сборную они часто приезжают. Мы привыкшие», — приводит слова Александра Соболева «Матч ТВ».
- 21 марта 2023
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