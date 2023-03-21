«Первые 25 минут играли команды разных лиг». Слуцкий — о матче «Урал» — «Динамо»

Тренер Леонид Слуцкий высказался о московском «Динамо» по матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Единственный гол на 89-й минуте забил форвард Константин Тюкавин.

«Согласен, что у «Динамо» и в матче с «Уралом» не было основополагающего рисунка, но по моментам клуб выиграл эту встречу. «Урал» предстал системной командой, «Динамо» формально было острее по моментам, но они возникали спонтанно после ошибок игроков соперника. «Урал» выглядел фундаментальнее в плане игровых действий, взаимодействий, общего давления, построения и прочего. Тяжело сказать, что победа незаслуженная, но первые 25 минут играли команды разных лиг», — сказал Слуцкий во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».